Coronavirus, ancora due decessi a Civitavecchia

Si tratta di un 60enne e di un 63enne con patologie preesistenti. Sono 7 i nuovi casi positivi in città, primi 2 guariti

CIVITAVECCHIA – Ancora una giornata nera per Civitavecchia con due decessi. Si tratta di due uomini di Civitavecchia, di 60 e 63 anni, con patologie preesistenti, come sottolineato dalla Regione Lazio nel suo quotidiano aggiornamento sull’emergenza coronavirus. I nuovi casi sono 14 in tutto il territorio della Asl Roma 4, 7 soltanto in città e tra di loro ancora operatori sanitari.

Una giornata dura che ci fa capire che la guardia deve assolutamente rimanere ben alzata. Ma, come anticipato questa mattina dal direttore generale Giuseppe Quintavalle, ci sono i primi 3 guariti dal covid19: 2 uomini di Civitavecchia ricoverati allo Spallanzani e 1 donna di Bracciano in isolamento domiciliare. Sono 976 le persone uscite dall’isolamento domiciliare. “L’ospedale San Paolo – spiegano dalla Regione – ha trasformato il reparto di medicina in reparto dedicato al covid19 con 24 posti attivi che diventeranno 40 entro la prossima settimana”.

Gli altri casi odierni sono 2 a Ladispoli, 1 ad Allumiere, 1 a Formello, 2 a Cerveteri e 1 a Sacrofano. Nelle ultime 24 h sono stati effettuati 83 tamponi, si trovano attualmente 1968 persone in sorveglianza domiciliare. Per quanto riguarda i dati complessivi per comuni dall’inizio dell’epidemia sono così suddivisi;

Allumiere: 4 positivi di cui un deceduto per un totale di 3 positivi attuali.

Anguillara: 6

Bracciano: 5 positivi di cui uno guarito per un totale di 4

Campagnano: 5

Canale M. :7

Capena: 2 positivi totali riscontrati di cui un deceduto per un totale di 1 positivo attuale

Cerveteri :17 positivi di cui 1 deceduto per un totale di 16 positivi attuali

Civitavecchia :117 positivi di cui 11 decessi e due guariti per un totale di 104 positivi attuali

Fiano:5

Formello :4

Ladispoli :20 positivi totali riscontrati di cui 1 decesso per un totale di 19 positivi attuali

Manziana:18

Sacrofano :20

Sant’Oreste:1

Santa Marinella: 13

Tolfa: 7