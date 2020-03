Arriva “Viterbo nel cuore”, la spesa solidale in aiuto dei più deboli

VITERBO – Arriva “Viterbo nel cuore”, l’iniziativa solidale realizzata da Protezione Civile e Croce Rossa insieme al Comune di Viterbo, a supporto delle famiglie che non riescono a fare la spesa.

Tanti i negozi e i supermercati coinvolti, in città e nelle frazioni :

Centro Commerciale Tuscia – Ipercoop, Conad Viterbo Via Garbini, Sigma Via Carlo Cattaneo, Sigma – viale Bruno Buozzi 41/43, SIGMA Ellera , Todis Viterbo, Gran Risparmio Viterbo, Emi Spesa Viterbo, Gigi & Mena, Antico Panificio Pianoscarano, Eurospin Santa Barbara, Bottega del Fornaio San Martino, Supermercato Tigre Grotte Santo Stefano.

In ciascuno saranno presenti delle ceste vicino alle casse, presidiate dai volontari, dove donare beni di prima necessità. La Protezione Civile di Viterbo farà la raccolta e li porterà alla Croce Rossa, che si occuperà di distriubuire i pacchi a chi è in difficoltà, secondo le indicazioni dell’assessorato comunale ai servizi sociali.

Al momento viene richiesto l’acquisto di scatolame (tonno, pomodoro e legumi), zucchero, sale, olio di semi e olio extra vergine d’oliva, pasta, farina, uova pastorizzate in bottiglia, pannolini, latte in polvere, omogeneizzati, latte e biscotti. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati in futuro.

Per chi volesse contribuire da casa all’iniziativa può donare a questo Iban IT18L0893114508000040011155 Intestato a: Croce Rossa Italiana Comitato di Viterbo Banca Lazio Nord – Causale: donazione Viterbo nel Cuore.