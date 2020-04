Coronavirus – Il sindaco Arena replica alle polemiche sulle mascherine (stracci): “Le ha mandate Nicola Zingaretti”

VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo: “Le mascherine in distribuzione da questo pomeriggio nelle edicole del territorio comunale sono state fornite dalla Regione Lazio. Come riportato nella nota di consegna dell’Agenzia regionale di Protezione civile, sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Protezione civile, si tratta di mascherine chirurgiche idonee per tutte le attività diverse dal settore sanitario.

Le stesse potranno essere utilizzate dalle amministrazioni comunali per le attività ritenute essenziali e per le quali sia richiesto, dalle disposizioni vigenti, l’utilizzo dello specifico dispositivo di protezione individuale.

Confido di poter procedere a breve con la distribuzione di altre mascherine, di diversa tipologia e con diversa modalità di consegna.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

Coronavirus – Anche a Viterbo, come in Campania, le mascherine di Bugs Bunny