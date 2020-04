MangiaItaliano, Coldiretti: “Compriamo le eccellenze italiane e segnaliamo le speculazioni”

ROMA – “E’ fondamentale favorire il Made in Lazio, soprattutto in questo periodo e comprare le eccellenze italiane. I consumatori devono pretendere da supermercati e grande distribuzione, la presenza sugli scaffali di prodotti locali e hanno tutto il diritto di conoscerne la provenienza“. Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, a margine di un intervento del vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, che in un video sulla sua pagina facebook, invita a prediligere il Made in Italy.

“In queste settimane incredibili – dice Leodori – possiamo dare il nostro contributo a tenere in piedi l’economia, le aziende dei territori del Lazio, gli allevamenti, i produttori della filiera agroalimentare“. “Il Made in Lazio – aggiunge – è un’eccellenza del Made in Italy che è l’eccellenza del Mondo. Acquistiamo, consumiamo le produzioni del Lazio. Cerchiamo la qualità a metri-zero, ce la portano anche a casa. Uniti, anche a tavola, vinciamo!”.

Coldiretti ha lanciato la campagna #MangiaItaliano, proprio per sostenere il consumo di prodotti alimentari Made in Italy. Non solo, ha anche attivato su tutto il territorio nazionale anche la casella di posta elettronica sos.speculatoricoranavirus@coldiretti.it, per raccogliere informazioni e segnalazioni.