Viterbo – Comune, Contributi straordinari per contratti di locazione, on line il bando

L’assessore Sberna: “Una misura per famiglie e studenti”

VITERBO – Online da ieri l’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione 2020. Le domande possono essere presentate al Comune di Viterbo, fino al prossimo 20 maggio. Ne dà notizia l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna, che spiega: “Con tale avviso sono state avviate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti indicati, abitano in alloggi, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata, condotti in locazione. Decisamente tempestiva la risposta da parte del Comune di Viterbo, che in soli due giorni ha dato seguito al bando emanato dalla Regione Lazio in merito al Fondo straordinario regionale, anno 2020. Per questo ringrazio il personale del settore Servizi sociali che davvero in pochissimo tempo ha predisposto questo importante avviso che consentirà a tante famiglie, e anche a tanti studenti residenti nel territorio comunale, di poter chiedere un aiuto per sostenere i costi di locazione per gli spazi in cui vivono, relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo”.

La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello fornito dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale, dove sono riportati tutti i requisiti. Alla domanda deve necessariamente essere allegata copia di un documento di identità del richiedente. L’ammontare del contributo destinato a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è fino ad un massimo del 40% del costo di tre mensilità del contratto di locazione per l’anno 2020.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere compilata esclusivamente sul modello predisposto e dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:

– a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune in piazza del Plebiscito (sotto portici) nei giorni di lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00;

– tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando;

– per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: servizisociali@pec.comuneviterbo.it

– all’indirizzo mail: aiutoaffittocovid@comune.viterbo.it .

Tale avviso, che rientra tra le misure urgenti nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fa seguito alla deliberazione della Regione Lazio in merito ai criteri e alle modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020.

La versione integrale dell’avviso pubblico (con modello di domanda) è consultabile alla sezione albo pretorio del sito istituzionale www.comune.viterbo.it oppure alla sezione Settori e uffici – settore V servizi sociali avvisi pubblici (https://www.comune.viterbo.it/emergenza-covid-19-misure-straordinarie-per-sostegno-alla-locazione-di-cui-alla-legge-n-431-1998-avviso-pubblico-e-schema-di-domanda/ ).