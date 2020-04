Coronavirus – Oggi 60 nuovi casi nel Lazio, trend in diminuzione e percentuali per provincia

ROMA – Sono 23 i nuovi casi di coronavirus a Roma, appena 60 in tutto il Lazio. E’ il numero più basso di nuovi contagi da inizio epidemia. Nella sola città di Roma si contano: 15 nuovi casi Covid-19 nella Asl Roma 1, 6 nella Rm2 e due nella Rm3.

In provincia anche il numero di nuove unità è minimo, appena 19 di cui 11 solo nella Asl Roma 6 dove ha sede anche il caso della Rsa di Rocca di Papa dove il sindaco ha chiesto il commissariamento. Bene anche le altre città del Lazio con Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina che, insieme, contano 19 nuovi casi.

I dati Asl di Roma e del Lazio del 20 aprile

Asl Roma 1: 15 nuovi casi positivi. 29 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. I 2 pazienti cinesi, che corrispondono ai primi casi di covid 19 in Italia, sono stati dimessi

Asl Roma 2: 6 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 89 anni con precedenti patologie. 4 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 3: 2 nuovi casi positivi. 26 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. Si stanno eseguendo i controlli al CEM

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 3021 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio anche con il supporto del camper dei medici di medicina generale

Asl Roma 5: 7 nuovi casi positivi. 19 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continua il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 6: 11 nuovi casi positivi. 3 decessi: 3 donne di 92, 83 e 85 anni. 85 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli su tutte le RSA e case di riposo del territorio

Asl Frosinone: 8 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 47 anni. 51 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio

Asl Latina: 5 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 84 anni con patologie precedenti. 193 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 92 anni. 1733 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio

Asl Rieti: 4 nuovi casi positivi. 16 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio

Il bollettino dello Spallanzani del 20 aprile

Sono 125 i pazienti positivi al coronavirus ed in cura allo Spallanzani. Di questi, 19 necessitano del supporto respiratorio. Lo Spallanzani, nel bollettino del 20 aprile, sottolinea anche come “considerato il trend ormai consolidato di decrescita dei ricoveri ospedalieri, nell’ambito di una valutazione regionale, l’Istituto sta procedendo a ricoverare pazienti provenienti da altri presidi, anche sospetti e da diagnosticare”.

Coronavirus: il 24% dei casi è ricoverato in una struttura sanitaria

Dei casi finora confermati il 24% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 19%. L’età media dei casi positivi è 58 anni. Il 52% dei casi accertati è di sesso femminile e il 48% è di sesso maschile.

I casi positivi sono così distribuiti: il 35,2% è residente a Roma città, il 33,2% nella Provincia di Roma, il 9,6% a Frosinone, il 5% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l’8,4% a Latina. Il 2,2% proviene da fuori Regione.

