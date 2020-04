Coronavirus – Giannini (Lega): “Chiarezza da Regione Lazio su contributi a terzo settore”

ROMA – “Il condivisibile provvedimento con cui la Regione ha stanziato 2 milioni di euro per sostenere gli enti del terzo settore che durante l’emergenza Covid-19 hanno realizzato iniziative di solidarietà, suscita dubbi esaminando la graduatoria dei beneficiari”.

È quanto dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. “Al netto di associazioni come Caritas, Sant’Egidio e Acli, ammesse a finanziamento anche per una consolidata esperienza a favore delle persone più fragili, non si comprende- aggiunge- come altre sconosciute realtà, di cui si troverebbero scarne tracce in rete, possano percepire importi fino a 200mila euro di contributo”. “Ecco perché- conclude Giannini- nelle prossime ore il Gruppo regionale della Lega presenterà un’interrogazione urgente per chiedere in che modo associazioni impegnate, ad esempio, nell’adozione di bambini bielorussi, possano aver dato assistenza alla cittadinanza durante questo periodo emergenziale. L’assessore regionale Troncarelli dissipi al più presto i nostri dubbi, poiché la Regione non può più permettersi di sperperare altre ingenti risorse dopo il flop mascherine”.