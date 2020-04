Regione Lazio – “Mascherine fantasma”, questa sera servizio su “Le Iene”

ROMA – Questa sera andrà in onda una nuova puntata delle Iene che sarà condotto dal trio femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Tutti gli altri saranno collegati dalle proprie abitazioni.

Tra le varie inchieste sulle quali si farà il punto si parlerà tantissimo di mascherine fantasma, inchiesta nata su nostra iniziativa e diventata di portata nazionale. L’emergenza sanitaria che ha colpito tutta l’Italia ha fatto scoppiare veramente tantissimi altri problemi ed uno su tutti probabilmente è proprio quello che è stato definito mascherina fantasma. Antonino Monteleone e Marco Occhipinti si occuperanno dell’inchiesta.

Si parla infatti di un contratto per la fornitura alla Regione Lazio di ben 7 milioni di mascherine Anti-Covid. Il costo sarebbe di 35 milioni di euro. Secondo quanto verrà spiegato all’interno del servizio di questa sera infatti le mascherine non sarebbero mai arrivate ed in più sarebbero anche state pagate ad un prezzo maggiore di altre offerte.

Inoltre la regione Lazio sembra abbia addirittura anticipato ben 11 milioni di euro. A parlarne saranno Carmelo Tulumello, un ex poliziotto municipale che oggi è a capo della Protezione Civile del Lazio e Giuseppe Cavallaro, il legale della società che si era proposta a prezzi ridotti.

