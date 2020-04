Coronavirus – Fratelli d’Italia: “Interrogazione su caos mascherine Regione Lazio”

Lollobrigida e Troncassini: “Fare luce su intera vicenda”

ROMA – “Il caos sulle mascherine che ha investito la Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti, e che ieri sera è stata oggetto di una inchiesta della trasmissione ‘Le Iene’, si sta sempre di più configurando come una notizia di reato sulla quale perà, al momento, nessuno sembra voler muoversi in modo puntuale ed adeguato.

Ottima invece la determinazione delle esponenti di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo e Roberta Angelilli, che stanno portando avanti una vera e propria operazione verità.

Come gruppo parlamentare abbiamo depositato una interrogazione urgente al Governo e al ministro Speranza nella quale chiediamo che venga immediatamente fatta luce sull’intera vicenda.

Vogliamo sapere quali iniziative intendano assumere per approfondire i gravi fatti accaduti e per evitare un danno erariale inutile e particolarmente odioso, anche alla luce della drammatica situazione che stiamo vivendo a causa dell’epidemia Covid 19. Non permetteremo che qualcuno sfugga alle proprie responsabilità”. Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato e coordinatore regionale del Lazio di Fdi, Paolo Trancassini.