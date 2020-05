Coronavirus Fase 2 – Corrotti (Lega): “Settore vitivinicolo in crisi, Zingaretti intervenga”

ROMA – “Ho presentato oggi un’interrogazione al presidente Zingaretti per chiedere in che modo la Regione Lazio intende sostenere il settore vitivinicolo, importante non solo per l’economia ma anche per il turismo, la storia e le tradizioni del Lazio.

Il dramma dovuto alla pandemia da Covid-19 ha messo in ginocchio le nostre eccellenze e realtà produttive, tra queste ci sono senza dubbio le aziende vitivinicole che a causa del lockdown hanno subito un crollo delle vendite in Italia e lo stop totale delle esportazioni, generando così un incremento delle giacenze.

Le aziende, oltre a fronteggiare le forti perdite subite fino ad oggi, si troveranno così con la necessità, anche logistica, di avere spazio per far posto alla nuova produzione. Si manifesterà infatti tra qualche mese un altro problema, quando si inizierà a pianificare la vendemmia e le cantine non avranno smaltito il vino che avevano prodotto la scorsa annata.

La crisi da Covid-19 rischia oggi di far tornare così il settore agli inizi degli anni ’80 innescando una guerra dei prezzi anche tra i produttori. Zingaretti intervenga!” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio